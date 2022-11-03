Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe 11:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Akaryakıt istasyonunda alev alan motosiklet paniğe yol açtı
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir akaryakıt istasyonundan yakıt aldığı sırada alev alan motosiklet paniğe neden oldu.
Miraç Aydoğdu yönetimindeki motosiklet, yakıt aldıktan sonra sürücüsü marşa basınca alev aldı.
Yanmaktan son anda kurtulan sürücü ve arakasındaki yolcu, motosikleti yakıt pompasından çekerek uzaklaştırdı. Akaryakıt istasyonu çalışanları alev topuna dönen motosikleti söndürerek büyük bir tehlikeyi önledi.
Yangında sürücü ve arkasında bulunan yolcuda küçük çaplı yanıklar meydana gelirken, motosiklet tamamen kullanılamaz hale geldi.
Yangın güvenlik kamerasına yansıdı
Yangın anı akaryakıt istasyonunun güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.
Görüntülerde yakıtını alan motosikletin aniden alev aldığı, sürücü ve arkasındaki yolcunun kaçarak yanmaktan kurtulduğu görüldü.
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