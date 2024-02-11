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Türkiye
TRT Haber 11.02.2024 14:33

AK Parti'nin Küçükçekmece'deki seçim çalışmasına saldırı: Bir kişi yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay’ın seçim çalışmaları sırasında meydana gelen silahlı saldırıyla ilgili bir kişinin yakalandığını açıkladı.

AK Parti'nin Küçükçekmece'deki seçim çalışmasına saldırı: Bir kişi yakalandı
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili soruşturmanın titizlikle sürdüğünü belirtti. Erdoğan, bir saldırganın yakalandığını açıkladı.

Gerçekleştirilen saldırıyı lanetleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaralanan vatandaşımıza acil şifa diliyorum. İstanbul Emniyetimiz ve İstanbul Başsavcılığımız, gerekli tahkikatı titizlikle yürütmektedir. Türkiye'nin güvensizlik ortamına sürüklenmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

AK Parti'nin seçim çalışması sırasındaki silahlı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı
AK Parti'nin seçim çalışması sırasındaki silahlı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı

"Milletimizin canına kast eden tüm alçaklarla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmiş olsun dileklerini ileten siyasi parti genel başkanlarına da teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, olayla ilgili bir saldırganın yakalandığını açıkladı.

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