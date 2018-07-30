AK Parti Milletvekili Husret Dinç'in korumalarına ait araç kundaklandı

Hakkari Şemdinli Derecik beldesine bağlı Hacıbey Mahallesi'nde henüz kimliği belirsiz bir kişi, AK Parti Hakkari Milletvekili Dinç'in korumalarına tahsis edilen park halindeki pikabı ateşe verdi.

Güvenlik kameralarının kaydettiği kundaklama anına ait görüntülerde, saldırganın tanınmamak için üzerine attığı battaniyeyle yaklaştığı aracın altına ot bırakıp aracı ateşe vererek kaçtığı görülüyor.

Araç kullanılamaz hale gelirken, saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

"Bu olayı kınıyoruz"

Milletvekili Dinç, kundaklanan aracın korumalara ait olduğunu söyledi.

Olayın gece yaşandığını belirten Dinç, "Saat 01.00 gibi birisi üzerine battaniye gibi bir şey örterek aracın yanına geliyor. Sonra aracın altına ot bırakıp aracı ateşe vererek koşarak kaçıyor. PKK'lılar da yandaşları da olabilir. Başka bir şey de olabilir. Ama büyük ihtimalle PKK yandaşlarıdır. Onlar çok zayıfladı, başka bir şey beceremiyorlar. Bu yola başvuruyorlar. Bu olayı kınıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: AA