Çok Bulutlu 10.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 03.01.2024 16:19

Ailesinin şikayet ettiği uyuşturucu satıcısına 8 yıl 4 ay hapis

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, uyuşturucu sattığı iddiasıyla anne ve babasının şikayetiyle tutuklanan sanığa yargılandığı davada 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Ailesinin şikayet ettiği uyuşturucu satıcısına 8 yıl 4 ay hapis

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık H.T. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı ile sanığın müşteki babası M.T'de mahkemede hazır bulundu.

Esas hakkında mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Kiremithane Mahallesi'nde gece vakti sanığın odasındaki yatağının altına gizlediği sentetik uyuşturucuyu yanına gelen kişilere satarken polis tarafından yakalandığını belirtti.

Savcı sanığın bulunduğu odada yapılan aramada 42 gram THC ihtiva eden yeşil renkli tohum, 12,6 gram esrar, 22 şeffaf poşet içinde 66 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini de bildirerek, H.T'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Savunması alınan sanık H.T. suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Ben sadece uyuşturucu kullanıcısıyım. Uyuşturucu ticareti yapmadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

"Ben oğlum için elimden gelen her şeyi yaptım"

Müşteki M.T, oğlu H.T'nin evde tanımadığı kişilere uyuşturucu sattığını kaydederek, "Kendisi zaten uyuşturucu kullanıyordu. Oğlumdan uyuşturucu almak için evimize gelip gidenler oluyordu. Ben oğlum için elimden gelen her şeyi yaptım. Takdir mahkemenindir." dedi.

Mahkeme heyeti de "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Merkez Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi'ndeki anne ve babasının evinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan H.T. 6 Haziran 2023'de tutuklanmıştı.

ETİKETLER
Adana Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Türk Kızılay'ın gönderdiği yardım malzemeleri tırlarla Gazze'ye ulaştırılıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:51
Türkiye'den İran'a başsağlığı mesajı
17:37
İsrail ordusu, Batı Şeria'da askeri operasyonunu sürdürüyor
17:27
Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail güçleri 2023'te yaklaşık 11 bin Filistinliyi gözaltına aldı
17:26
Bakan Fidan: Türkiye istihbaratta çok ilerleme kaydetti
17:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran'a başsağlığı mesajı
17:04
İsrail ile Lübnan sınırında karşılıklı saldırılar gerçekleştirildi
Erzurum'da yıllardır onarım için bekletilen yardım uçağı havalimanı dışına taşındı
Erzurum'da yıllardır onarım için bekletilen yardım uçağı havalimanı dışına taşındı
FOTO FOKUS
İran'da art arda 2 patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var
İran'da art arda 2 patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ