Çok Bulutlu 10.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 03.01.2024 15:50

Site otoparkında kaçak kesilmiş 1,5 ton et ele geçirildi

Bursa'da bir sitenin atıl vaziyetteki otoparkta ele geçirilen 1,5 tonluk et, ekipler tarafından imha edildi.

Site otoparkında kaçak kesilmiş 1,5 ton et ele geçirildi

Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi Uludağyolu Caddesi üzerindeki bir sitenin altındaki otopark alanında kaçak et kesimi yapıldığı ve depolandığı ihbarı üzerine Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri adrese gitti.

Ekipler, binanın girişindeki alanın mezbahaya dönüştürüldüğünü tespit etti. Alandaki 9 dolap içerisinde çok sayıda karkas koyun eti bulundu.

İnsan sağlığına ve tüketimine uygun olmayacak şekilde kesimi ve depolaması yapılan 1,5 ton et, olay yerine getirilen çöp kamyonlarıyla imha edildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce, kaçak etlerin kesiminin yapıldığı ve depolandığı yerin sahibine, ruhsatsız faaliyet gösterdiği gerekçesiyle 150 bin lira ceza uygulandı.

ETİKETLER
Bursa
Sıradaki Haber
Kayseri'de itfaiyesi geçen yıl 10 bin 225 olaya müdahale etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:21
Ailesinin şikayet ettiği uyuşturucu satıcısına 8 yıl 4 ay hapis
16:17
Türk Kızılay'ın gönderdiği yardım malzemeleri tırlarla Gazze'ye ulaştırılıyor
16:14
Bakan Yumaklı: 2023'te 4 milyar 708 milyon lira hibe desteği sağladık
16:06
Hablemitoğlu suikastı davasının firari sanığı Bozkır tutuklandı
15:58
HÜDA PAR'dan yerel seçim açıklaması
15:51
Marmarabirlik'ten 35 milyon dolarlık ihracat hedefi
Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlandı
Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlandı
FOTO FOKUS
İran'da art arda 2 patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var
İran'da art arda 2 patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ