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Türkiye
AA 03.01.2024 15:55

HÜDA PAR'dan yerel seçim açıklaması

Hür Dava Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin, "Birkaç seçim bölgesinde ittifak adaylarını destekleme, diğer yerlerde ise seçimlere kendi logomuzla ve adaylarımızla katılma kararı almış bulunuyoruz" dedi.

HÜDA PAR'dan yerel seçim açıklaması
[Fotograf: AA]

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkan Yardımcısı Şahin, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), seçime katılacak partilerin listesini açıkladığını ve böylelikle yerel seçim startının başladığını belirtti.

Halkın dürüst belediyecilik ve gerçek hizmetle tanışma zamanının geldiğini ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Birkaç seçim bölgesinde ittifak adaylarını destekleme, diğer yerlerde ise seçimlere kendi logomuzla ve kendi adaylarımızla katılma kararı almış bulunuyoruz. Bu kararın, partimiz, milletimiz ve memleketimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.

Aday adaylığı başvuru sürecini de 20 Ocak'a kadar uzatma kararı aldık. 2024 yerel seçimlerine, partimiz listelerinden belediye başkan adayı, il genel meclisi ve belediye meclisi adayı olarak katılmak isteyen vatandaşlarımızın, bu tarihe kadar başvuru yapabileceklerini ilan ediyoruz. Huzur ve sükunet içinde tamamlanması ümidiyle yerel seçimlerin milletimize ve memleketimize hayırlı olmasını diliyoruz."

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Yerel Seçim 2024
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