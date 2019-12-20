Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sahte içki satışı ve imalatı yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Yeşilyurt ilçesinde bir şahsın evinin bitişiğinde bulunan ve inek beslenen ahır içinde sahte alkol imalatı yapıldığının tespit edilmesi üzerine gerçekleştirilen operasyonda, 2 ton sahte alkol ele geçirildi.

Operasyonda sahte alkol yapımında kullanılan malzemelere de el konuldu. İnek beslenen ahır içinde imal edilen sahte alkolün yine ahır içinde saklandığı tespit edildi.

Sahte alkolün yılbaşı gecesi Türkiye’nin değişik bölgelerinde pazarlanmak üzere hazırlandığı tespit edildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: TRT Haber