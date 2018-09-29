Ahırda 111 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Ergani'de uyuşturucu satışı yapanlara operasyon düzenledi.

Narkotik Şube Müdürü Nadire İnanç Karaca'nın yönettiği operasyonda, bir ziraat mühendisine ait evin ahır olarak kullanılan eklentisinde arama yapıldı. Aramada 111 kilogram kubar esrar ile kümes içerisine gizlenmiş tabanca, av tüfeği, kurusıkı tabanca, 2 şarjör ve 14 fişek bulundu.

Operasyonda evin sahibi M.K. gözaltına alındı.

M.K., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: AA

