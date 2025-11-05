Açık 20.6ºC Ankara
AA 05.11.2025 12:48

Ağrı'nın güneşi devlet desteğiyle elektrik enerjisine dönüşüyor

Güneşli gün sayısının fazla olduğu Ağrı'da, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteğiyle 44,1 milyon liralık yatırımla 6 bin 700 kilovat (kW) gücünde 8 güneş enerjisi santrali kuruldu.

Ağrı'nın güneşi devlet desteğiyle elektrik enerjisine dönüşüyor
[Fotograf: AA]

Kışları çetin ve uzun sürmesine rağmen ülkenin güneşlenme süresi en yüksek illeri arasında bulunan Ağrı, son yıllarda yapılan güneş ve rüzgar enerji santralleriyle ön plana çıkıyor.

TKDK desteğiyle kent merkezinde 4, ilçelerden Patnos'ta 2 ve Doğubayazıt'ta 2 olmak üzere 8 güneş enerjisi santrali kurulumu gerçekleştirildi.

44,1 milyon lira yatırım tutarlı 23,2 milyon lira destekle kurulan santrallerden 6 bin 700 kW elektrik gücü bulunuyor. Bu santrallerden biri de il merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Organize Sanayi Bölgesi'nde bir firma tarafından 3 ayrı alanda kuruldu.

Bu tesiste toplamda 5 bin 724 güneş panelinden üretilen enerji, elektrik dağıtım şirketine satılıyor.

Firmada elektrik teknikeri olarak görev yapan Şerif Bıçakçı, TKDK'nın sağladığı yüzde 70'lik destek ve KDV muafiyetiyle GES kurduklarını söyledi.

Ağrı'nın GES açısından son yıllarda daha fazla önem kazandığını dile getiren Bıçakçı, kentteki güneşli gün sayısının fazla olduğuna dikkati çekti.

Bıçakçı, "GES sahalarımız 2022 yılında TKDK'nın hibe desteğiyle kuruldu. Toplamda 3 firmamız ile 5 bin 724 güneş panelinden enerji üretmekteyiz. TKDK'dan bu 3 yatırım için 12 milyon Türk lirası hibe desteği aldık." dedi.

Santrallerin yüksekte olduğunu ifade eden Bıçakçı, şunları kaydetti:

"Üretim güzel. Kışın panellerin üzerinde kar kalmıyor. Panellerin yerden yüksekliğinin 1 metre 40 santim olmasından dolayı risk engel oluşturmuyor. Üretilen enerjiyi elektrik şirketine verilerek mahsuplaştırılıyor. Başka yerlerde şantiyelerimiz olduğu için burada ürettiğimiz enerjiyi, diğer yerlerde tükettiklerimizle mahsuplaştırma yapıyoruz."

