05.11.2025 12:30

Tekirdağ'da içme suyu borusu patladı: Tonlarca su boşa aktı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde içme suyu şebeke hattında patlama meydana geldi. Tonlarca içme suyu boşa aktı.

Tekirdağ'da içme suyu borusu patladı: Tonlarca su boşa aktı

Kentin en işlek noktalarından biri olan Hükümet Caddesi'nde, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait Tek Kafe'nin hemen yanında yer altından geçen şebeke hattında patlama meydana geldi.

Yaklaşık 2 gündür devam eden kaldırım altındaki su patlağından caddeye akan içme suyu, göz göre göre boşa akıyor. Duruma tepki gösteren vatandaşlar, özellikle kuraklık uyarılarının yapıldığı bu dönemde yaşanan su israfına anlam veremediklerini söyledi.

Vatandaşlar, suyla ilgili olan kurum Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin alt kurumu Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (TESKİ) şehrin göbeğinde günlerce akan bu suyu onarmamasına tepki göstererek, yetkilileri göreve çağırdı.

Su Tekirdağ
