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Ağrı'da silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Ağrı'nın Tutak ilçesinde 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Tutak ilçesine bağlı Akyele köyünde yaşayan Aşut ve Taştan aileleri arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma, taşlı ve silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada yaralanan 7 kişi 112 Acil Sağlık ekiplerince Tutak İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ağır yaralanan Gökhan Aşut, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastanede ilk müdahaleleri yapılan diğer 6 yaralı ise Ağrı Devlet Hastanesine sevk edildi.
Etiketler: ağrı ağrı devlet hastanesi Silahlı KavgaSon Güncelleme: 9 Ağustos 2020 Pazar 14:16
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