İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla kent genelinde umuma açık yer uygulaması yapıldı.

Denetimde 3'ü COVID-19 testinden pozitif kaydı bulunan 45 aranan şahıs yakalanırken, toplam 99 kişiye işlem yapıldı.

Aramalarda 6 kilo 340,5 gram skunk, 737 gram eroin, 543 gram esrar, 3 gram metamfetamin, 3 gram kubar, 1,9 gram taş kokain, 768 uyarıcı hap, 46 sentetik ecza, 3 tabanca, 12 fişek, kesici alet ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 12 bin 240 lira ile 1700 dolar ele geçirildi.