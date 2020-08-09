Haber Giriş: Kaynak: DHA
Şile'de denize girmek yasaklandı
[Fotoğraf: DHA]
Şile Kaymakamlığı, ilçe sınırları içinde havanın rüzgarlı ve denizin dalgalı olması nedeniyle denize girmeyi yasakladı.
İstanbul'da hafta sonu tatilini geçirmek isteyenler Şile'ye akın etti.
Plajları dolduran vatandaşlar, cankurtaranların 'denize girmek yasak uyarısı' sonucu güneşlenmeyi tercih etti.
Etiketler: Şile Kaymakamlığı Şile denize girmek yasaklandıSon Güncelleme: 9 Ağustos 2020 Pazar 13:56
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