İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, PKK/KCK silahlı terör örgütü adına faaliyet yürüten şahısların deşifre edilerek faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Ağrı merkez ve ilçelerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 32 şahıs gözaltına alındı.

Yakalanan 32 şahsın ikametlerinde yapılan aramalarda 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 50 adet av tüfeği fişeği, 2 kurusıkı tabanca, 415 adet MKE ibareli tabanca fişeği ayrıca çok sayıda dijital materyal ve örgütsel döküman ele geçirildi.

Kaynak: İHA