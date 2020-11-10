Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, aralarında restoran, kafe, kuaför, çay bahçesi, cami, pazar yeri, spor salonu ve konaklama gibi toplu yaşam alanlarının da olduğu 662 noktada ekiplerce denetim gerçekleştirildi.

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Ekipler bu kapsamda, taksiler ve toplu ulaşım araçlarını da denetledi.

COVID-19 testi pozitif çıkanlar ile temaslılara yönelik denetimlerde görev alan ekipler, karantina kuralını ihlal eden 10 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza kesti.