Haber Giriş: Kaynak: AA
Ağrı'da karantina kuralına uymayan 5 kişiye 15 bin 750 lira ceza
Ağrı'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantina kuralına uymadıkları belirlenen 5 kişiye 15 bin 750 lira ceza verildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, ekiplerce nikah törenleri, cami, restoran, kafeler, düğün salonları, çay bahçeleri, pazar yerleri ve toplu yaşam alanlarının da aralarında bulunduğu 522 noktada denetim yapıldı.
Emniyet ve jandarma ekipleri de ticari taksilerle toplu ulaşım araçlarında denetleme gerçekleştirdi.
Pozitif ve temaslılara yönelik denetimlerde görev alan ekipler, karantina kuralını ihlal ettikleri belirlenen 5 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza kesti.
Etiketler: ağrı koronavirüs covid 19Son Güncelleme: 13 Eylül 2020 Pazar 21:35
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