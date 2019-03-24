Eleşkirt Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçe merkezi ve bağlı köylerde görülen yoğun kar yağışı ile meteoroloji verilerine göre kuvvetli don ve buzlanma beklendiği ifade edildi.

Hava koşullarındaki olumsuzluklar nedeniyle İlçe Özel İdare ekiplerinin yoğun çalışmalarına rağmen sabah saatlerine kadar kapalı yolların açılamayacağının öngörüldüğü belirtilen açıklamada, "Taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime 25 Mart Pazartesi bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA