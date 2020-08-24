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Ağrı'da durdurulan tırda 19 kilo 532 gram metamfetamin ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Ağrı'da, şüphe üzerine durdurulan tırda yapılan aramada 19 kilo 532 gram metamfetamin ele geçirildi.
Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kent merkezindeki uygulama noktasında İran plakalı tırı durdurarak arama gerçekleştirdiği ifade edildi.
Tırdaki aramada 20 pakette 19 kilo 532 gram metamfetamin ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, İran uyruklu sürücünün gözaltına alındığı ifade edildi.
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