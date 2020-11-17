Haber Giriş: 17 Kasım 2020 Salı 02:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 yaralı
İstanbul'da, kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü. Otomobilden yola savrulan sürücü ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Özgür Karataş yönetimindeki 34 HER 13 plakalı otomobil, Kartal Sahil Yolu Maltepe istikametinde henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle ikiye ayrılan otomobilden yola savrulan sürücü, sağlık ekiplerince Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken aracın trafikte makas atarak ilerlediği iddia edildi.
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