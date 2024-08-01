Afyonkarahisar'da zincirleme kaza: 1 ölü, 4 yaralı

73 yaşındaki M.A. yönetimindeki otomobil, Davulga beldesi Yeni Mezarlık mevkiinde 37 yaşındaki S.A. idaresindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle A.Y'nin kullandığı otomobil de tarlaya devrildi.

Kazada sürücülerden M.A. hayatını kaybetti, diğer sürücüler ile araçlardaki Y.Y. ile S.S. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Yapılan incelemenin ardından M.A'nın cenazesi, hastanenin morguna kaldırıldı.