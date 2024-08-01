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Türkiye
AA 01.08.2024 16:27

145 suç kaydı ve 28 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde hakkında 145 suç kaydı ve kesinleşmiş 28 yıl 8 ay 26 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

145 suç kaydı ve 28 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Dedektifleri ile Ferizli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstiklal Mahallesi’nde aranan kişinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, "çek kanununa muhalefet, resmi belgede sahtecilik, bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından 145 kaydı, 28 yıl 8 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 7 ayrı suçtan da aranması bulunan Y.B. (47) yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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