Nevşehir'de kargodan 2 düzensiz göçmen çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Kayseri'den hareket eden ve içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu kargo aracının İstanbul’a gideceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheli aracı Topaklı Bölge Trafik İstasyonu'nda durdurdu. Araçta yapılan aramada Suriye uyruklu düzensiz göçmenler A.B. (19) ile V.S. (30) yakalandı.

Gözaltına alınan sürücü E.S. (53) çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler, işlemleri tamamlandıktan sonra sınır dışı edilecek.