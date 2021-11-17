Afyonkarahisar'da sosyal medya dolandırıcılığı: 2 gözaltı
Afyonkarahisar'da sosyal medya platformu aracılığıyla 43 kişinin 479 bin 457 lira dolandırılmasıyla ilgili soruşturma kapsamında 2 zanlı daha gözaltına alındı.
Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık" soruşturmasını derinleştiren polis ekipleri, 3 Kasım'da tutuklanan zanlılarla birlikte hareket ettiğini tespit ettiği 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler, zanlılardan birini Ankara'nın Polatlı, diğerini de Çankaya ilçesinde gözaltına aldı.
Daha önce 2 zanlı yakalandı
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 Kasım'da bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle yapılan nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik inceleme başlatmış, soruşturma kapsamında sosyal medya üzerinden sahte hesaplarla 43 kişiyi toplamda 479 bin 457 lira dolandırdığı tespit edilen 2 şüpheliyi gözaltına almıştı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, 3 Kasım'da çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.
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