Haber Giriş: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 21:01Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Afyonkarahisar'da sivil eğitim uçağı düştü: 2 yaralı
[Fotograf: İHA]
Afyon Kocatepe Üniversitesi Hayvan Çiftliği yerleşkenin içerisine sivil eğitim uçağı düştü. Uçağın içinde bulunan 2 kişi hastaneye sevk edildi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine ekipler gönderildi.
İlk bilgilere göre, uçağın içinde bulunan 2 kişi ambulansla hastaneye sevk edildi.
Etiketler: Afyonkarahisar Uçak Kazası
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