Haber Giriş: 24 Mart 2022 Perşembe 11:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da otobüs ile tır çarpıştı: 13 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'da servis otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 10'u öğrenci 13 kişi yaralandı.
Tugay Babül Şak idaresindeki öğrencileri taşıyan özel okulun servis otobüsü, Çevre yolu Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda Birol Bucak'ın kullandığı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif şekilde yaralanan 10'u öğrenci 13 kişi, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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