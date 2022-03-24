Haber Giriş: 24 Mart 2022 Perşembe 11:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yurda kaçak pırlanta sokmaya çalışan şüpheli yakalandı
Türkiye'ye kaçak pırlanta sokmaya çalışan yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Pırlantaların piyasa değerinin 12 milyon lira olduğu tahmin ediliyor.
Polis ekipleri, 26 Şubat'ta Bahreyn'den İstanbul Havalimanı'na gelen Hindistan pasaportlu Saadat Hussain Shabandri'yi şüphe üzerine takibe aldı.
Havalimanında durdurularak üst araması yapılan Shabandri'yi İstanbul Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğüne götüren ekipler, şüphelinin pantolonunun ceplerine özel olarak dikilmiş iki bölmede farklı boy ve karatta değerli taşlar bulundu.
Gözaltına alınan Saadat Hussain Shabandri, adliyeye sevk edildi.
Piyasa değeri 12 milyon lira
Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli, ülkesine gönderilmek üzere İstanbul Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Yapılan ölçümlerde 467,09 gram ağırlığındaki pırlantaların piyasa değerinin 12 milyon lira olduğu tahmin ediliyor.
Etiketler: İstanbul Havalimanı
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