Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ/PDY'nin TSK'deki kripto yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, ankesörlü veya büfe telefonlarından örgütün gizli sorumluları olarak nitelendirilen terör örgütü yöneticilerince ardışık, periyodik ve şifreli arandıkları tespit edilen askeri okullardan ilişiği kesilen B.S, M.E, Ö.F.Ö. ile H.B.D'yi yakalamak için çalışma yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, sabah saatlerinde belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda şüphelileri gözaltına aldı.