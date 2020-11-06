Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Meclisi kararınca, beldede COVID-19 testlerinde pozitif vakaların artması, bulaş riskinin yüksek olması nedeniyle, hastalığın yayılmasını önlemek ve tedbir amacıyla ikinci bir değerlendirmeye kadar belde karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, beldede yaşayan vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerden çıkmaması gerektiği, temel ihtiyaçların giderilmesi için her aileden sadece bir kişinin dışarıya çıkabileceği vurgulanarak, alınan kararlara uymayan vatandaşlar hakkında adli ve idari işlem yapılacağı ifade edildi.