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Kocaeli'nde tedbirlere uymayan 240 kişiye para cezası
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kocaeli'nde yeni tip koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 240 kişi ile 9 iş yerine para cezası verildi.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, COVID-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 1794 iş yeri denetlendi, 21 bin 860 kişi kontrol edildi.
Denetimlerde, karantina ihlali yapan 23, maske takmayan 209, sosyal mesafe kuralına uymayan 6 kişi ile ayakta yolcu kısıtlaması kuralına uymayan iki sürücü ve tedbirlere uymayan 9 iş yerine idari para cezası uygulandı.
Denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 52 şüpheli de yakalandı.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 6 Kasım 2020 Cuma 10:29
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