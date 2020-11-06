İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Covid-19 tedbirlerine yönelik denetimler kapsamında dün 725 kişi hakkında sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.

Ayrıca, karantina hükümlerine aykırı davranan 14 kişiye idari işlem yapılırken denetlenen 303 iş yerinde ise olumsuzluğa rastlanmadı.