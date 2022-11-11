İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2022 Afet Tatbikat Yılı kapsamında, alışveriş merkezlerinden kamu kurumlarına, okullardan huzurevlerine kadar toplam 94 bin 207 tatbikat gerçekleştirdiklerini belirtti.

Soylu, "AFAD Başkanlığımıza ve katılımlarıyla destek veren tüm vatandaşlarımıza müteşekkiriz." ifadelerini kullandı.

Tatbikatların kurum ve kuruluşlara göre dağılımına da yer verilen açıklamada, en fazla tatbikatın 59 bin 303 ile okul ve üniversitelerde yapıldığı, bunu 25 bin 215 ile müftülük eğitim merkezlerinin takip ettiği vurgulandı.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında 70 il ve 17 bölgesel tatbikat yapıldığı belirtilen açıklamada, ayrıca 3 bin 384 belediye, il özel idare meclisi ve kamu binası, 2 bin 199 apartman ve site, 2 bin 97 öğrenci yurdu, 813 hastane, 269 OSB, 296 havalimanı, spor müsabakası, alışveriş merkezi ve sendika merkezi, 185 huzurevi, 155 müze, 113 kütüphane, 107 adliye ve cezaevi ile bir uluslararası tatbikatın gerçekleştirildiği aktarıldı.

Öte yandan Erzurum Kış Tatbikatı, Trabzon Sel Tatbikatı, Orman Yangınlarına Eş Zamanlı Müdahale gibi tematik tatbikatlar da yapıldığı bildirildi.