Çok Bulutlu 0.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 10.04.2025 05:00

AFAD'dan 2 ile "turuncu", 29 ile ise "sarı" kodlu uyarı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, bugün 29 il için "sarı", Hakkari ve Van için ise "turuncu" yağış uyarısı verildiğini bildirdi.

AFAD'dan 2 ile "turuncu", 29 ile ise "sarı" kodlu uyarı

AFAD'dan yapılan açıklamada, bugün Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Elazığ ve Hatay çevrelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği belirtildi.

Açıklamada, İç Anadolu'nun doğusunda, çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak şeklinde devam eden yağışların, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yerel kuvvetli, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışına döneceğinin tahmin edildiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Perşembe günü sabah saatlerine kadar Niğde il geneli ile Kayseri ve Sivas'ın güney ve doğusunda yer yer kuvvetli kar şeklinde olması ve Doğu Karadeniz'de görülen yağışların, çarşamba sabah saatlerinden sonra Ordu il geneli ile Tokat'ın kuzey ve doğusu, öğleden sonra Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Gümüşhane'nin kuzeyi ve Artvin'in batısında kuvvetli olması, kıyı şeridinde yerel kuvvetli yağmur ve sağanak, iç kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor."

Açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere göre bugün 29 il için "sarı", Hakkari ve Van için ise "turuncu" yağış uyarısı verildiği bildirildi.

Söz konusu illerin valiliklerine bilgi verildiği aktarılan açıklamada, "Turuncu uyarı verilen illerde yaşayan vatandaşlarımıza SMS yoluyla bilgilendirilme yapılmıştır. Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ile yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz." denildi.

ETİKETLER
Hava Durumu Yağış AFAD
Sıradaki Haber
13 üniversiteye yeni rektör atandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
05:22
Doğum yardımı yönetmeliği Resmi Gazete'de
05:10
İsrail, Filistin'deki Balata Mülteci Kampı'na saldırı düzenledi: 14 Filistinli yaralandı
04:44
13 üniversiteye yeni rektör atandı
04:51
Cumhurbaşkanlığı politika kurulları üyeliklerine ilişkin atamalar Resmi Gazete'de
00:44
Karaman'da kavga ihbarına giden polislere konfetili sürpriz
00:44
İngiltere’de Hamas’ın terör listesinden çıkarılması için başvuru yapıldı
Ankara’da nisan ayında kar sürprizi
Ankara’da nisan ayında kar sürprizi
FOTO FOKUS
Bayraktar TB2'den dünyada bir ilk daha
Bayraktar TB2'den dünyada bir ilk daha
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ