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Türkiye
İHA 10.04.2025 00:39

Karaman'da kavga ihbarına giden polislere konfetili sürpriz

Karaman'da bir grup gencin yaptığı kavga ihbarı üzerine adrese giden polis ekipleri konfetili sürpriz kutlama ile karşılaştı.

Karaman'da kavga ihbarına giden polislere konfetili sürpriz

Gece yarısı Tahsin Ünal Mahallesi Faik Kayserilioğlu Caddesi üzerinde toplanan bir grup genç 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak kavga ihbarında bulundu.

Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yapılan sürprizde gençler kavga ediyormuş gibi yaptı. Polis ekipleri olay yerine ulaştığında kavga edermiş gibi yapan gençlere hemen müdahale ederek ayırdı. Patlama seslerinin de duyulduğu adrese sevk edilen çok sayıda polis ekibi adrese ulaştığında konfetili sürpriz kutlamayla karşılaştı. İhbarın yapıldığı adrese gelen polis ekiplerini ellerinde Türk bayraklarıyla karşılayan gençler polis memurlarına Türk bayrağı hediye ederek, çeşitli ikramlarda bulundu. Ekipler ise kavga ihbarı ile geldikleri cadde üzerinde sürprizle karşılaşmanın şaşkınlığını yaşadı.

Karaman'da kavga ihbarına giden polislere konfetili sürpriz



"Türk Polis Teşkilatı'nın 180. yılını kutlamak istedik"

Sürpriz kutlama hakkında konuşan İbrahim Çetin, "Türk Polis Teşkilatı'nın 180. yılını kutlamak istedik. Biz daha ihbar ederken kavga seslerini duyan polis ekipleri hemen geldi, hepsine ayrı ayrı teşekkür ederiz. Böyle bir senaryolu sürprizle hepsini bir araya toplayıp güzel bir kutlama yapmak istedik" dedi.

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