Cumhurbaşkanlığı politika kurulları üyeliklerine ilişkin atamalar Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı politika kurullarına yapılan atamalar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yatırım ve Finans Ofisi Başkanlığına Ahmet Burak Dağlıoğlu yeniden getirildi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına ise Göksel Aşan atandı.

Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu atamanın ardından bir mesaj yayınladı. Dağlıoğlu mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Görevi şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a tensipleri için şükranlarımı arz ediyorum. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünyanın bağlantı noktası olarak güçlü ekonomisi, genç ve dinamik nüfusu, jeostratejik konumu, sürdürülebilir politikalarıyla her türlü bölgesel ve küresel krize karşı direnç göstererek oyun kurucu bir güç haline gelmiştir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da uluslararası doğrudan yatırımları artırmak ve ülkemizi küresel bir finans merkezi haline getirmek en büyük hedefimiz. Bu doğrultuda, Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak ve Türkiye Yüzyılını Yatırımın Yüzyılı yapmak için tüm mesai arkadaşlarımız ve paydaşlarımızla var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz.”



Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki 10 kurula 140 isim atandı.



Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 21'inci maddesi gereğince politika kurullarına yapılan atamalar şöyle:

Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu

-Dr. Aytuğ Altundağ

-Prof. Dr. Ercümend Arvas

-Prof. Dr. Hasan Mandal

-Prof. Dr. Kadriye Arzum Erdem Gürsan

-Mehmet İhsan Taşer

-Prof. Dr. Mehmet Yıldız

-Mustafa Erhan Say

-Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök

-Prof. Dr. Muzaffer Şeker

-Prof. Dr. Orhan Aydın

-Prof. Dr. Tamer Yılmaz

Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu

-Prof. Dr. Abdullah Atalar

-Ahmet Akça

-Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar

-Prof. Dr. Atilla Arkan

-İbrahim Taşel

-Dr. Ömer Faruk Yelkenci

-Sinan Selçuk Pehlivanoğlu

-Prof. Dr. Şule Alan

-Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu

-Prof. Dr. Umran Savaş İnan

-Prof. Dr. Yavuz Atar

-Prof. Dr. Yusuf Alpaydın

Ekonomi Politikaları Kurulu

-Alparslan Çakar

-Prof. Dr. Cem Demiroğlu

-Dr. Cemil Ragıp Ertem

-Prof. Dr. Ercan Bayazıtlı

-Hayrettin Demircan

-Mehmet Ali Akben

-Doç. Dr. Mehmet Fatih Ulu

-Prof. Dr. Mehmet Hüseyin Bilgin

-Meltem Taylan Aydın

-Prof. Dr. Mustafa Ege Yazgan

-Nilüfer Bulut

-Dr. Nurettin Canikli

-Osman Çelik

-Prof. Dr. Servet Bayındır

-Yiğit Bulut



Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu

-Akif Çağatay Kılıç

-Prof. Dr. Burhanettin Duran

-Doç. Dr. Çağatay Özdemir

-Prof. Dr. Çağrı Erhan

-Prof. Dr. Ferhat Pirinççi

-Fikri Işık

-Prof. Dr. Kılıç Buğra Kanat

-Prof. Dr. Mehmet Akif Kireçci

-Prof. Dr. Muhittin Ataman

-Prof. Dr. Murat Yeşiltaş

-Prof. Dr. Musfata Aydın

-Prof. Dr. Nurşin Güney

-Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav

-Prof. Dr. Seyit Sertçelik

Hukuk Politikaları Kurulu

-Doç. Dr. Cem Duran Uzun

-Hakan Çavuşoğlu

-Prof. Dr. Mahmut Koca

-Prof. Dr. Mehmet Ali Zengin

-Mehmet Şükrü Erdinç

-Mehmet Uçum

-Prof. Dr. Melikşah Yasin

-Prof. Dr. Ömer Anayurt

-Salih Cora,

-Selma Öztürk Pınar

-Prof. Dr. Süleyman Yılmaz

-Prof. Dr. Talat Canpolat

-Uğur Kızılca

-Vedat Ali Tektaş

-Prof. Dr. Yücel Acer

Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu



-Prof. Dr. Ahmet Albayrak

-Ali Saydam

-Aram Kuran

-Fecir Alptekin

-Gökhan Yazgı

-Prof. Dr. Gülçin Yahya Kaçar

-Han Tümertekin

-Dr. Havva Hümeyra Şahin Oktay

-Hülya Soydan

-Prof. Dr. İskender Pala

-Dr. Mustafa Sinan Genim

-Orhan Gencebay

-Prof. Dr. Ümit Meriç

-Prof. Dr. Yusuf Özkır

Sağlık Politikaları Kurulu

-Ahmet Selim Köroğlu

-Prof. Dr. Ahmet Yılmaz

-Prof. Dr. Arife Polat Düzgün

-Doç. Dr. Gülçin Türkmen Sarıyıldız

-Prof. Dr. Hasan Türkez

-Dr. İhsan Şahin

-Prof. Dr. Mehmet Fatih Kılıçlı

-Dr. Mustafa Uzun

-Prof. Dr. Necdet Ünüvar

-Prof. Dr. Özcan Erel

-Dr. Sema Ramazanoğlu

-Prof. Dr. Serkan Topaloğlu

-Prof. Dr. Toker Ergüder

-Zülfiye Füsun Kümet

Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu

-Abdulkadir Özbek

-Doç. Dr. Ahmet Özdinç

-Ali Arif Özzeybek

-Prof. Dr. Celalettin Vatandaş

-Ebru Baybara Demir

-Prof. Dr. Emine Özmete

-Hayati İnanç

-İdris Kardaş

-Dr. İpek Coşkun Armağan

-Prof. Dr. Kemal Sayar

-Dr. Murat Yılmaz

-Öznur Çalık

-Prof. Dr. Recep Yıldız

-Şahika Ercümen

-Tarkan Zengin

-Prof. Dr. Veysel Bozkurt

Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu

-Prof. Dr. Aykut Gül

-Prof. Dr. Cenk Aydın

-Prof. Dr. Eda Becer

-Erdal Bahçıvan

-Hüseyin Aydın

-Dr. Mehmet Mehdi Eker

-Muhammet Uğur Kaleli

-Prof. Dr. Muhittin Özder

-Ramazan Bingöl

-Seyit Güngör Şarman

-Zeyd Altun

-Prof. Dr. Zümrüt Begüm Ögel



Yerel Yönetim ve Afet Politikaları Kurulu

-Ali Hamza Pehlivan

-Prof. Dr. Burcu Özsoy

-Prof. Dr. Cenk Yaltırak

-Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz

-Prof. Dr. Fatma Zeynep Aygen

-Fazlı Kılıç

-Prof. Dr. Lütfi Akca

-Dr. Mehmet Karabay

-Prof. Dr. Metin Sözen

-Prof. Dr. Mustafa Erdik

-Prof. Dr. Mustafa Kumral

-Prof. Dr. Nurcan Meral Özel

-Ömer Bulut

-Dr. Şadan Kaptanoğlu Dikici

-Prof. Dr. Şükrü Ersoy

-Prof. Dr. Şükrü Karatepe

-Tuna Koç

