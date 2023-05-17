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Türkiye
TRT Haber, AA 17.05.2023 17:30

AFAD gönüllüsü Bakan Kurum'a dert yandı: Kanıma dokundu, bir şişe su içmiştim

Seçim sonuçları üzerinden depremzedelere yönelik hakaretler, bölgeye görev yapmış gönüllüleri de üzdü. İstanbul'da karşılaştığı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a dert yanan AFAD gönüllüsü, "Çok kanıma dokundu, bir şişe su içmiştim, parasını Kılıçdaroğlu'nun hesabına gönderdim" dedi.

Bakan Kurum'un Sancaktepe'de temaslarda bulunduğu sırada, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Hatay'da AFAD gönüllüsü olarak çalışan bir vatandaş yanına geldi.

Kurum'a, bazı muhalefet belediyelerinin seçimlerden sonra depremzedelere yönelik tutumuna ilişkin duygularını anlatan vatandaş, 14 Mayıs seçimlerinde deprem bölgesindeki vatandaşların tercihini Cumhur İttifakı'ndan yana kullanmasıyla ilgili yapılan ağır eleştirilere çok üzüldüğünü söyledi.

Deprem bölgesine giderek gönüllü bir şekilde AFAD'a katıldığını anlatan vatandaş, "Üç çocuğum var, biri 6 aylık. Hatay'da çalışmalarda bulundum. Lakin bu seçimlere sebep, deprem bölgesindeki adamlara AK Parti seçildi diye hakaret ediyorlar. Orada ben Ankara Büyükşehir Belediyesinin arabasından bir tane şişe su alıp içmiştim. Onun da parasını Kılıçdaroğlu'nun hesabına 2,5 lira olarak hediye gönderdim. Allah aşkına bunlara yedirmeyin. Allah'ın izniyle sandıkları bırakmayalım" ifadeleriyle duygularını dile getirdi.

"Onların yapacaklarına da vadettikleri hayallere de ihtiyacımız yok"

Gözleri dolan vatandaşı elini tutarak teselli eden Bakan Kurum ise "Biz depremzede kardeşlerimizi onların insafına hiçbir zaman terk etmedik, hiçbir zaman etmeyeceğiz. Muhalefetin oraya yapacaklarına da vadettiklerine de ihtiyacımız yok. Depremzede kardeşlerimizin de ihtiyacı yok. Biz Sayın Cumhurbaşkanımıza bir söz verdik. Allah'ın izniyle o sözü de tutacağız" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Bakan Kurum, AFAD gönüllüsü vatandaşla yaptığı bu sohbetin videosunu sosyal medya hesabından, "Benim de kanıma çok dokundu güzel kardeşim ama hiç üzülme, biz varız. Sözümüzü tutacağız" ifadeleriyle paylaştı.

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