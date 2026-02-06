Çok Bulutlu 8.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 06.02.2026 11:56

AFAD, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde kamu spotu hazırladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü dolayısıyla kamu spotu hazırlandı.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü için hazırlanan spot film, Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından "6112 Sayılı Kanun Kapsamında Yayınlanacak Öncelikli Yayınlar" olarak kabul edildi.

Kamu spotunda, 3 yıl önce Kahramanmaraş merkezli depremlerle hayatını kaybeden vatandaşlar anıldı. Çalışmaların yaşananlardan edinilen tecrübeler ışığında birlik, beraberlikle ve kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

60 saniyelik kamu spotu, AFAD'ın sosyal medya hesaplarından "Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle, her gün, kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Bu vesileyle, ülkemizde meydana gelen afetlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor; ailelerine, yakınlarına ve milletimize bir kez daha başsağlığı diliyoruz" mesajıyla da paylaşıldı.

ETİKETLER
6 Şubat AFAD Deprem
Sıradaki Haber
Deprem bölgesindeki haberleşme altyapısına 581,7 milyon liralık yatırım
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:04
Louvre soygununda hasar gören İmparatoriçe Tacı'nın son hali paylaşıldı
14:49
Rusya: ABD ile Yeni START Antlaşması'na ilişkin sorumlu davranılacağı konusunda anlayış var
14:45
UI/UX alanında uzmanlaşmak isteyenler için kapsamlı eğitim başlıyor
14:43
Kayseri-Malatya kara yolu ulaşıma kapatıldı
14:48
Antalya'da hortum seraları uçurdu, sel yolları kapattı
14:41
Türk Kızılay, deprem bölgesine desteklerini sürdürecek
Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitirenler kabirleri başında anıldı
Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitirenler kabirleri başında anıldı
FOTO FOKUS
Bakan Kurum, asrın inşaasının kahramanlarını paylaştı
Bakan Kurum, asrın inşaasının kahramanlarını paylaştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ