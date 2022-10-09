Haber Giriş: 9 Ekim 2022 Pazar 09:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adnan Oktar organize suç örgütünün sözde İsrail sorumlusu tutuklandı
Adnan Oktar silahlı suç örgütüne üye olmak suçundan aranan ve örgütün sözde İsrail sorumlusu olduğu belirtilen şüpheli tutuklandı.
Çanakkale'de Adnan Oktar silahlı suç örgütüne üye olma suçundan aranan ve örgütün Kardeşler Grubu'nda ismi yer alan sözde İsrail sorumlusu A.S.E. yakalandı.
Şüpheli, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Adnan Oktar
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