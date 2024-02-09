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Türkiye
AA 09.02.2024 11:18

Adliye saldırısı soruşturmasında şüphelileri 35 savcı sorgulayacak

İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına yönelik gerçekleştirilen terör saldırısıyla ilgili soruşturmada gözaltına alınan 96 şüphelinin ifade işlemleri için 35 savcı görevlendirildi.

Adliye saldırısı soruşturmasında şüphelileri 35 savcı sorgulayacak

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DHKP/C'li Emrah Yayla ve Pınar Birkoç'un Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde polis kontrol noktasına yönelik silahlı saldırısına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 96 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Bayrampaşa Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, polis otobüsleriyle İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Çağlayan Adliyesi'ne terör saldırısıyla ilgili 90 gözaltı
Çağlayan Adliyesi'ne terör saldırısıyla ilgili 90 gözaltı

Adliyenin 7. katındaki Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda alınacak ifadeler için katta çok sayıda polis görevlendirildi.

Adliye içinde ve dışarıda güvenlik önlemleri artırıldı

Vatandaş girişine izin verilmeyen katta yoğun güvenlik önlemi alınırken, adliyenin çevresindeki tedbirler artırıldı.

Çağlayan Adliyesi önünde saldırı girişimi: 2 terörist etkisiz hale getirildi
Çağlayan Adliyesi önünde saldırı girişimi: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Saldırının yaşandığı ve bariyerlerle kısmen kapatılan meydanda sık sık kimlik kontrolleri yapılırken, zırhlı polis araçları adliyenin etrafında konuşlandırıldı.

Öte yandan soruşturmada şüphelilerin ifade işlemleri için 2 başsavcı vekili ile 35 cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

İfade işlemlerine başlanması bekleniyor.

2 terörist ölü ele geçirilmişti

İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına 6 Şubat'ta silahla ateş açan 2 terörist ölü ele geçirilmiş, Dilfiraz Karataş hayatını kaybetmiş, 3'ü polis 6 kişi yaralanmıştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, soruşturma kapsamında 25 adrese düzenlenen operasyonlarda 40 kişinin gözaltına alındığını, soruşturmanın devam ettiğini bildirmişti.

Operasyonlar kapsamında gözaltı sayısı 96'ya çıkmıştı.

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