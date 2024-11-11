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Türkiye
AA 11.11.2024 11:45

Adıyaman'dan 179 kişilik umre kafilesi dualarla uğurlandı

Adıyaman'da 179 kişilik umre kafilesi, dualar eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı.

Adıyaman'dan 179 kişilik umre kafilesi dualarla uğurlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın umre organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek olan 179 kişilik umre kafilesi için Adıyaman Havalimanı'nda program düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Müftüsü Mehmet Taştan, katılımcılardan kutsal yolculukta Gazze ve Doğu Türkistan'daki Müslümanlar için dua edilmesini istedi.

Din görevlileri tarafından okunan ilahiler ve duaların ardından umre yolcuları salavat ve tekbir eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı.

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Adıyaman Diyanet İşleri Başkanlığı
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