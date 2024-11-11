Duman 11.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 11.11.2024 10:09

Beton zemini Türk bayrağına boyadılar

Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Sarılar köyündeki 25 metre genişliğinde, 55 metre uzunluğundaki beton zemin üzerine çizilen Türk bayrağı İl Özel İdaresi ekiplerince boyandı.

Beton zemini Türk bayrağına boyadılar

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı yol boyama ekipleri tarafından yapılan işlemde, 750 kilogram kırmızı, 100 kilogram da beyaz boya kullanıldı.

Bayrağın boyama işlemi püskürtme yöntemiyle 2 günde tamamlandı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Boyama çalışması hakkında bilgi veren İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü görevlisi Ersin Dörtkol, bayrağı iki yılda bir boyadıklarını belirtti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Bayrağı gören vatandaşların buraya geldiğini ve fotoğraf çektirdiğini ifade eden Dörtkol, bayrağın mevsim şartlarından dolayı çabuk yıprandığını kaydetti.

ETİKETLER
Nevşehir
Sıradaki Haber
Antalya'ya mevsimin ilk karı düştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:27
Yılmaz: İşsizliği kalıcı olarak tek haneli rakamlara düşürmeyi hedefliyoruz
11:09
TUSAŞ ve Baykar havacılık devleri arasında
11:13
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu
10:52
"Dolmabahçe Sarayı Baltacılar Dairesi, Dolmabahçe'deki çalışma ofisiyle birleştirilecek" iddialarına yalanlama
10:51
Eylül ayı sanayi üretim endeksi açıklandı
10:54
Öğretmenlere tren biletlerinde yüzde 50 indirim
Antalya'nın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı
Antalya'nın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü mesajı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ