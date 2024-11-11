Beton zemini Türk bayrağına boyadılar

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı yol boyama ekipleri tarafından yapılan işlemde, 750 kilogram kırmızı, 100 kilogram da beyaz boya kullanıldı.

Bayrağın boyama işlemi püskürtme yöntemiyle 2 günde tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

Boyama çalışması hakkında bilgi veren İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü görevlisi Ersin Dörtkol, bayrağı iki yılda bir boyadıklarını belirtti.

[Fotoğraf: AA]

Bayrağı gören vatandaşların buraya geldiğini ve fotoğraf çektirdiğini ifade eden Dörtkol, bayrağın mevsim şartlarından dolayı çabuk yıprandığını kaydetti.