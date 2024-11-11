Duman 11.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 11.11.2024 10:24

Şüpheli tırdan 1 ton 734 kilo kaçak tütün çıktı

Aksaray'da jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu tırın dorsesinde piyasa değeri 1 milyon 473 bin lira olan toplam 1 ton 734 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Şüpheli tırdan 1 ton 734 kilo kaçak tütün çıktı

Aksaray-Adana karayolu üzerinde rutin yol kontrolü yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri şüphe üzerine bir tırı durdurdu.

Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen tır sürücüsünün tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelenen jandarma KOM ekipleri yaptığı aramada tırın dorsesinde koliler içerisine gizlenmiş piyasa değeri 1 milyon 473 bin lira olan toplam 1 ton 734 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Tütünlere jandarma ekiplerince el konulurken tır sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

ETİKETLER
Aksaray Kaçakçılık
Sıradaki Haber
Beton zemini Türk bayrağına boyadılar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:27
Yılmaz: İşsizliği kalıcı olarak tek haneli rakamlara düşürmeyi hedefliyoruz
11:09
TUSAŞ ve Baykar havacılık devleri arasında
11:13
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu
10:52
"Dolmabahçe Sarayı Baltacılar Dairesi, Dolmabahçe'deki çalışma ofisiyle birleştirilecek" iddialarına yalanlama
10:51
Eylül ayı sanayi üretim endeksi açıklandı
10:54
Öğretmenlere tren biletlerinde yüzde 50 indirim
Antalya'nın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı
Antalya'nın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü mesajı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ