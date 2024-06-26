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Türkiye
AA 26.06.2024 04:37

Adıyaman'da yangın evlere sıçramadan söndürüldü

Adıyaman'da çıkan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen anız yangını evlere sıçramadan söndürüldü.

Adıyaman'da yangın evlere sıçramadan söndürüldü

Adıyaman merkeze bağlı Beşyol köyünde akşam saatlerinde çıkan anız yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede örtü yangınına dönüştü.

Bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD ve çeşitli kurumların ekipleri sevk edildi.

Yangının hızla ilerlemesi üzerine bazı vatandaşlar yetiştirdikleri hayvanları da alarak bölgeyi terk etti.

Adıyaman'da yangın evlere sıçramadan söndürüldü

Yangın yerleşim yerlerine yaklaştı

Yangın, yerleşim yerlerine kısa mesafe kala köylülerin de desteğiyle söndürüldü.

Adıyaman İtfaiye Müdürü Ali Doğan, gazetecilere, kentte rüzgarın etkili olduğunu, yangının kısa sürede büyüyerek yerleşim alanlarına yaklaştığını belirtti.

Doğan, yaklaşık 150-200 dönümlük alanın etkilendiği yangının yerleşim alanlarına sıçramadan söndürüldüğünü kaydetti.

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Adıyaman Yangın İtfaiye AFAD
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