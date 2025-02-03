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Türkiye
AA 03.02.2025 12:01

Adıyaman'da okullarda eğitime 6 Şubat'ta ara verildi

Adıyaman'da, kabristan ve taziye ziyaretlerinin yoğunluğu nedeniyle depremlerin yıl dönümü olan 6 Şubat'ta ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Adıyaman'da okullarda eğitime 6 Şubat'ta ara verildi

Adıyaman Valiliği'nden yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin yıl dönümünde, ilde düzenlenecek anma programları, vatandaşlar tarafından yapılacak kabristan ve taziye ziyaretleri dolayısıyla yoğunluk oluşabileceği belirtildi.

Bu değerlendirme nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda 6 Şubat 2025 Perşembe günü eğitime bir gün ara verildiği bildirilen açıklamada, "Ayrıca, anma programları ve kabristan ziyaretlerine katılacak kamu kurum ve kuruluşlarımızda çalışan personelimiz, kamu hizmetlerini aksatmayacak tüm tedbirler alınacak şekilde bir gün idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.

"6 Şubat için idari tedbir aldık"

Adıyaman Valisi Osman Varol ise makamında düzenlediği basın toplantısında, 6 Şubat depremlerinin 2. yıl dönümündeki anma etkinlikleri için hazırlıkların sürdüğünü söyledi.

Varol, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda vatandaşlarımızın ve sivil toplum kuruluşlarımızın taleplerini değerlendirerek özellikle o gün içerisinde oluşabilecek yoğun trafik ile kabristan yoğunluğunu dikkate alarak, okullarımızdaki çocuklarımızın arzusunu dikkate alarak 6 Şubat için idari tedbir aldık. Tüm kurum kuruluşlarımızda idari hizmetlerin aksamayacağı şekilde gerekli tedbirleri de alarak idari izin ilan ediyoruz. Vatandaşlarımız kamu kurum kuruluşlarında her türlü ihtiyacını yapabilecekler ve diğer taraftan da idari izinli olan personelimiz matemlerini yaşayabilecek." diye konuştu.

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