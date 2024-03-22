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Türkiye
İHA 22.03.2024 22:02

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
[Fotograf: İHA]

Akşam saatlerinde Adıyaman-Kahramanmaraş karayolu Gölbaşı ilçesi Belören beldesi yol kavşağında meydana gelen kazada Yusuf Ağaç idaresindeki otomobil karşı yönden gelen Serdar A. idaresindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Yusuf Ağaç olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer otomobilde bulunan sürücü Serdar A. ile birlikte yolcu olarak bulunan Bedriye A. ile Remziye A. yaralandı.

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Yusuf Ağaç ise Gölbaşı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Cenaze, Gölbaşı Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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