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Türkiye
İHA 28.04.2023 17:53

Adıyaman'da göle giren genç boğuldu

Adıyaman’da baraj gölüne giren bir genç boğularak hayatını kaybetti.

Adıyaman'da göle giren genç boğuldu
[Fotograf: İHA]

Adıyaman merkeze bağlı Kıvırcık köyü Hacı Halil Mahallesi’nde Atatürk Baraj Gölü'ne giren 25 yaşlarındaki Kemal Aslan, bir anda gözden kayboldu.

Kemal Aslan’ın kaybolduğunu durumunu fark eden arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine sağlık ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Dalgıç ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis dalgıç ekipleri Kemal Aslan’ın en son görüldüğü noktaya dalış yaptı.

Yapılan çalışmalar neticesinde Kemal Aslan’ın cansız bedenine ulaşıldı. Kemal Aslan'ın cansız bedeni Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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