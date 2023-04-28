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Türkiye
TRT Haber 28.04.2023 17:26

Evlenen kadın kendi soyadını tek başına kullanabilecek

Anayasa Mahkemesi'nin evlenen kadının önceki soyadını tek başına kullanmasını engelleyen kanunu iptal kararı, 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Vatandaşlar, kadın ile erkek arasında eşitsizliğe yol açtığı gerekçesiyle iptal edilen karara ilişkin düşüncelerini TRT Haber'e anlattı.

İlyas Umut Özacar
İlyas Umut Özacar

İstanbul 8'inci Aile Mahkemesi, 'Kadın, evlenmekle kocasının soyadını alır; ancak evlendirme memuruna veya daha sonra nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuruyla kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir. Daha önce iki soyadı kullanan kadın, bu haktan sadece bir soyadı için yararlanabilir' düzenlemesinin iptali için AYM'ye başvurdu.

Başvuruyu değerlendiren Yüksek Mahkeme, Medeni Kanun'un 187'inci Maddesi'nde bulunan hükmü iptal etti. Kararda, Anayasa'ya göre kadın ve erkeğin eşit haklara sahip olduğu, ailenin de 'eşler arasında eşitliğe dayandığı' ifade edildi.

Karar 9 ay sonra uygulanmaya başlanacak

Anayasa Mahkemesi’nin verdiği bu karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Medeni Kanun'un 187'inci Maddesi'nde bulunan hükmün iptal kararı, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Alınan bu karar ile kadınların evlendikten sonra yalnızca bekarlık soyadlarını kullanabilmeleri için dava açmalarına gerek kalmayacak. 

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Evlenen kadın kendi soyadını tek başına kullanabilecek
Evlenen kadın kendi soyadını tek başına kullanabilecek
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