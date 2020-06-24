Haber Giriş: Kaynak: İHA
Adıyaman’da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
[Fotoğraf: İHA]
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 9 farklı adrese yapılan eş zamanlı FETÖ operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ operasyonları kapsamında kent merkezinde 9 farklı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.
Gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 8 kişi yakalanırken 1 kişi ise adresinde bulunmaması nedeniyle yakalanamadı.
Polis ekipleri adresinde bulunmayan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
Polis merkezine götürülen 8 kişiden A.E.Y., A.B., F.O. ve R.A. isimli kişiler tamamlanan ifadelerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi.
Diğer 4 kişinin polis merkezinde işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: PYD FETÖ operasyonu fetö 8 gözaltıSon Güncelleme: 24 Haziran 2020 Çarşamba 14:55
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