Haber Giriş: Kaynak: AA
Adıyaman'da 95 ev karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında, 95 evde karantina uygulanmaya başlandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.
Karar doğrultusunda farklı mahallelerdeki 95 ev karantinaya alındı.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 28 Ekim 2020 Çarşamba 11:16
Son Haberler
- 11:58
- 11:49
- 11:48
- 11:43
- 11:48
Sıradaki Haber
İstanbul'da 3 katlı iş yerinde yangın
Yükleniyor lütfen bekleyiniz