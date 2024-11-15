Puslu 12ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 15.11.2024 17:37

Adıyaman'da 85 milyon yıllık deniz kestanesi fosili bulundu

Adıyaman'da bir öğretmen, bulduğu deniz kestanesi fosilini müze müdürlüğü yetkililerine teslim etti.

Adıyaman'da 85 milyon yıllık deniz kestanesi fosili bulundu
[Fotograf: AA]

Adıyaman'daki bir lisede Kimya öğretmeni olarak görev yapan Orhan Pamukçu, Olgunlar köyü kırsalında farklı bir taşa rastladı ve bunu Adıyaman Müze Müdürlüğüne teslim etti.

Müze müdürlüğü ekipleri, taşın 85 milyon yıllık olduğu değerlendirilen deniz kestanesi fosili olduğunu belirledi.

Adıyaman Müzesi Müdürü Mustafa Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, taşın müze envanterine alınması için çalışma başlattıklarını belirterek, "Bu fosil 85 milyon yıllık. Fosili, ilerleyen günlerde müzemizdeki teşhirde ziyaretçilerimizle buluşturacağız" dedi.

Adıyaman'da 85 milyon yıllık deniz kestanesi fosili bulundu

Pamukçu ise doğa gezisi sırasında bulduğu fosili görmek isteyenleri müzeye davet etti.

ETİKETLER
Adıyaman Fosil Müze
Sıradaki Haber
Ege ve Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:02
Hamas: ABD'nin Gazze'deki soykırımı inkarı işlenen suçlardaki sorumluluğunu teyit ediyor
17:46
Üçüncü geçici vergi dönemine ait beyanname verme ve ödeme süreleri uzatıldı
17:45
"Yüksek karlı gizli fon" davasında bakanlığın katılma talebi kabul edildi
17:29
Soykırımcı İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da 6 Filistinliyi gözaltına aldı
17:10
Ege ve Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı
17:51
Ömer Çelik: CHP'li belediyelerin borçları katlanarak artıyor
İstanbul'da sonbahar
İstanbul'da sonbahar
FOTO FOKUS
İzmir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
İzmir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ