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Türkiye
İHA 15.11.2024 16:33

Manisa'da kaçan inek, Denizli'de yakalandı

Manisa'daki çiftlikten kaçan büyükbaş hayvan, 42 gün süren kovalamacanın ardından Denizli'de yakalandı.

Manisa'da kaçan inek, Denizli'de yakalandı

Manisa'da ekim ayının başında satıldığı çiftlikten kaçan, eski ve yeni sahibi tarafından izi sürülerek her yerde aranan simental cinsi gebe inek 42 günlük kovalamacanın ardından Denizli'de yakalandı. İneğin ilk sahibi olan Sadettin Gençeli, hayvanın satıldığı yeri yadırgadığını ve bu yüzden kaçtığını düşünerek aldığı parayı iade edip ineğini geri aldı.

İneğin izini sürdüler

Hem eski sahibi hem de yeni sahibi tarafından ineğin izi sürülerek yapılan aramalarda defalarca kaçmayı başaran firari inek 42 gün sonra Denizli ilinde akşam saatlerinde yakalandı.

Manisa'da kaçan inek, Denizli'de yakalandı

Yakalandıktan sonra ineği satan Sadettin Gençeli hayvanın 42 gündür hem zayıfladığını hem de yerini yadırgamış olabileceği için kaçtığını düşündüğünden inek için aldığı kaparoyu iade edip hayvanını kendi çiftliğine götürdü.

Günlerce gece gündüz devam eden kovalamacanın ardından ineği yakalayabildiklerini anlatan Gençeli, "42 gündür kaçaktı dağlarda yaşıyordu. Denizli'nin Hasanbeyler Mahallesi Körtepeler mevkiinde bir eve varmış. Orada 50-60 kişi ile birlikte yakaladık. İneği Apti dayıya satmıştım ama hayvanımız zayıfladığı için ona vermeyeceğim. 29 bin TL kaparo vermişti parasını geri iade edeceğim. İneğimiz çok hırçın olduğu için akşam kimse korkusundan yanaşamadı" dedi.

Manisa'da kaçan inek, Denizli'de yakalandı

İneğin sahibi, "Arkadaşların yardımıyla da 5-6 iple ayağından bağladık, gözlerini kapattık ve uyuşturucu iğne vurduk. Böylelikle arabaya koyarak ahırımıza getirdik. Bu hayvan 30 gün boyunca Selimiye ve Dadağlı Duran Ovası arasında kaçak durdu. Ondan sonra bizim hududa geçti. Bizim huduttan Denizli hududuna geçti 2-3 gün sonra da vatandaşların yardımıyla el birliğiyle yakaladık. Yardım eden herkese çok teşekkür ederim" dedi.

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